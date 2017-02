Nadie olvidará la edición número 89 de los premios de la Academia.

En la premiación más importante de la industria cinematográfica ocurrió un gravísimo error: anunciaron que La La Land había ganado en la categoría Mejor película cuando en verdad la estatuilla pertenecía a Moonlight.

¿Por qué se equivocaron? ¿Quién tuvo la culpa? A continuación, un análisis del histórico papelón ocurrido en el Dolby Theather.

Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los encargados de entregar el polémico premio. Tras anunciar a los nominados, el actor abrió el sobre, miró la tarjeta, pero dejó que su colega diera a conocer el nombre de la supuesta cinta ganadora: La La Land. De repente, los discursos fueron interrumpidos por Jordan Horowitz, productor del musical, que se encargó de anunciar al verdadero ganador: “Hubo un error. Moonlight, ustedes ganaron mejor película… Esto no es una broma”.

Más tarde, Beatty explicó que la confusión se debió a que la producción le entregó un sobre incorrecto (el de Mejor Actriz Protagónica): “Abrí el sobre y leí Emma Stone, La La Land. Por eso miré durante tanto tiempo a Faye. No estaba intentando ser gracioso”.

Look at Warren Beatty check the envelope a second time. He knew something was wrong #Oscars pic.twitter.com/ko27lOetiB

