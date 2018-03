La FIFA autorizó utilizar el VAR en el Mundial de Rusia 2018

En su 132ª Asamblea, que tuvo lugar este sábado en la sede de la FIFA en Zúrich, la decisión se tomó por unanimidad por los ocho miembros de la instancia, quienes votaron por dar luz verde al sistema utilizado en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.