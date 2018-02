Boca pasó a los sanjuaninos y sacó más distancia en la tabla

Boca venció 4 a 2 a San Martín de San Juan en la Bombonera, pero lo más importante para el equipo de Guillermo Barros Schelotto no fue el resultado, sino que encontró el juego que no había mostrado en los últimos partidos, sumó 43 unidades y le sacó 12 a sus perseguidores Talleres (un choque pendiente) y San Lorenzo (dos pendientes). Ambos jugarán el próximo lunes frente a Argentinos y Gimnasia respectivamente.

Aunque pensó y analizó toda la semana, Guillermo Barros Schelotto tomó la decisión de poner ante los sanjuaninos el once titular, a pesar de que en la semana debutará en la Copa Libertadores frente Alianza Lima en Perú. La rotación, entonces, recién se iniciará el lunes 5 en La Paternal, frente a Argentinos. Ganó bien por 4 a 2.

Al igual que una semana atrás contra Banfield en el Sur de Buenos Aires, Carlos Tevez movió el marcador en la primera llegada. En aquella oportunidad fue a los dos minutos y el último domingo a los tres. Tras una buena colectiva, Edwin Cardona (parecía un pie adelantado) quedó mano a mano con Luis Ardente y en la definición ganó el arquero sanjuanino. Pero allí apareció el Apache para rematar al arco vacío en el rebote.

No iba a tardar en sacar más ventaja. Con la velocidad que caracteriza al equipo de Barros Schelotto, a los ocho Wilmar Barrios recuperó en el medio y cedió para Tevez, que habilitó a Pavón. El jugador que Jorge Sampaoli monitorea para llevarlo al Mundial de Rusia corrió mano a mano con Ardente, le ganó con la punta del botín y terminó empujando para el 2 a 0.

Pero San Martín se encontró con el descuento rápido (a los doce) en una pelota parada. Álvaro Fernández cabeceó en soledad un centro de Gabriel Carabajal. Agustín Rossi voló pero no alcanzó para evitar el gol, que ponía a tiro a los visitantes y otra sensación en el desarrollo.

Boca, con espacios, dominó pero no pudo continuar con la contundencia que mostró en los primeros minutos. La chance más clara fue a los 43′. Cardona se sacó a su marca por la izquierda del ataque, encaró al arquero y en el mano a mano definió al caño, pero la pelota dio milagrosamente en el pie derecho de Ardente. En el rebote Jara remató y, tras pegar en un defensor, le quedó a Fabra que remató por arriba del travesaño.

Previamente, los dirigidos por Pipo Gorosito pudieron empatar a los 37′. Marcos Gelabert cabeceó en soledad a las manos de Rossi tras un centro a la espalda de los centrales locales, lo que más le duele a la defensa del puntero. Todo seguía abierto.

Antes del minuto del complemento otra buena combinación entre Tevez y Reynoso terminó en gol de Cardona tras un centro del ex Talleres, pero Diego Abal vio falta del delantero a Matías Escudero cuando no existía. Para colmo, después el juez no vio un penal al colombiano diez minutos después.

El líder del campeonato dominaba las acciones, pero no encontraba el gol que le de tranquilidad. Tanto así que San Martín se ilusionaba con poco, tan sólo por perder por un tanto. Y casi lo empata. A los 18′ aprovechó un error en el medio y se lanzó en la contra. Mosca tocó para Maximiliano Rodríguez y Rossi ganó el mano a mano al adivinar y salir rápido.

A los 22′ Pavón, que se había mostrado con molestias en la jugada previa, ensayó una pared con Tevez y cedió para que aparezca Nandez y la empuje con la pierna izquierda para el 3-1.

El resultado era justo, pero Boca sufrió cuando no lo merecía. Fue a los 42′ cuando Maxi Rodríguez apiló a la defensa xeneize y cedió para Claudio Spinelli que tirándose para adelante le ganó el duelo a Rossi.

Igualmente, las dudas y fantasmas de otros partidos no tuvieron tiempo para aparecer, porque un minuto después apareció Ramón Wanchope Abila con su debut goleador. Al ex Huracán le alcanzaron menos de cinco minutos en cancha para recibir un pase largo de Fabra, encarar a Ardente y definir al palo donde el arquero no se la jugó en el cara a cara.