El Pibe de 40 no tendrá el regalo merecido. A pesar del apoyo de los fanáticos en las redes sociales, Manu Ginóbili se quedará afuera del All-Star Game. A pesar de haber conseguido1.808.860 votos, hecho que le permitió ser el segundo más votado por los hinchas detrás de Stephen Curry, el bahiense no será de la partida en el Juego de las Estrellas, dado que la única esperanza que le quedaba era ingresar como suplente y no fue el caso.