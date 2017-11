Con las 32 selecciones clasificadas para Rusia 2018, el próximo 1° de diciembre será una fecha clave, puesto que se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial.

Allí, Argentina conocerá a sus rivales para la primera etapa. Y si bien aún no tiene cruces definidos, hay algunas certezas.

En principio, se sabe que no pueden haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, por lo que Argentina no chocará con Uruguay ni Colombia, por ejemplo. Sólo pueden compartir zona los de UEFA, pero no más de dos por grupo.

Así las cosas, un probable grupo “accesible” para Argentina estaría compartido con México, Islandia/Egipto/Senegal y Australia/Marruecos/Arabia.

En cambio, un “grupo de la muerte” podría ser Argentina, España/Inglaterra, Suecia, y Nigeria/Japón. La particularidad es que podría repetirse el grupo 2002, con Inglaterra, Suecia y Nigeria.

Los copones para el sorteo Mundialista

Copón 1: Rusia (país organizador), Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia.

Copón 2: Suiza, Perú, Inglaterra, España, México, Colombia, Uruguay, Croacia.

Copón 3: Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal, Irán

Copón 4: Nigeria, Serbia, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudita.

El sorteo será el 1° de diciembre, en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú.