En el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa, más aún cuando se trata de posibles fechas y programaciones de partidos. Ahora, se filtró el fixture de la Superliga, el torneo de Primera División. El mismo aún no es oficial, aunque podría ser confirmado en los próximos días.

De no haber ningún inconveniente, la Superliga comenzaría el viernes 18 de agosto. De todas formas, desde Futbolistas Agremiados ya anticiparon que hasta que los clubes no cancelen las deudas con los jugadores, la pelota no comenzará a rodar.

Así se jugaría la primera fecha del campeonato:

Boca vs Olimpo

Temperley vs River

Independiente vs Defensa y Justicia

Arsenal vs Racing

San Martín vs San Lorenzo

Atlético Tucumán vs Gimnasia

Rosario Central vs Unión

Huracán vs Godoy Cruz

Belgrano vs Lanús

Tigre vs Vélez

Banfield vs Talleres de Córdoba

Colón vs Newell’s

Estudiantes vs Patronato

Argentinos vs Chacarita (se postergará)

Los clásicos

Por su parte, se dio a conocer que el Superclásico se jugará en la fecha 9 (3 de diciembre) en el estadio Monumental. Talleres-Belgrano será en la fecha 4, San Lorenzo-Huracán en la 6, Racing-Independiente en la 8, Newell’s-Rosario Central en la 10, Gimnasia-Estudiantes en la 15, Unión-Colón en la 17, Godoy Cruz-San Martín en la 23 y Lanús-Banfield en la 25. Chacarita-Tigre, programado para la fecha 2, será postergado.

A diferencia del último torneo, en el actual no habrá una fecha de clásicos. De esta manera, cada equipo solo se enfrentará una vez contra cada rival.

Habrá que aguardar a las próximas reuniones y el OK de la gente de seguridad para que esta información sea confirmada, así como los horarios de los distintos partidos.