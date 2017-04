Tigre arruinó la fiesta de San Lorenzo en un partidazo que ganó con polémica

Así los de Diego Aguirre recobraban la calma aunque no alcanzaba para no alejarse de Boca, fueron por más y a los 15 Bautista Merlini no quiso ser menos que Blandi y también picó la pelota por encima de Nelson Ibáñez para enloquecer a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todos los hinchas del Ciclón que volvieron a respirar con el 2-1.

Cuando San Lorenzo había tomado el control de la pelota, sin embargo, Tigre encontró el empate con un gol de Alexis Castro que dejó helada a la visita, a los 29 minutos.

Pero lo mejor en el marco de la ilusión estaba por venir para los del debutante Sava. Es que a los 82 el fútbol, cambiante, le dio otra chance a los de Aguirre y no la desaprovecharon porque el Mago Merlini, con un cabezazo, le volvió a dar al ventaja y la ilusión.

Télam 02/04/2017 Buenos Aires: Tigre y San Lorenzo juegan desde las 18.17 en Victoria, un encuentro por la 18va. fecha del torneo de fútbol de Primera División. El DT de Tigre, Facundo Fava, dando indicaciones a su equipo.Foto:Santa Cruz Alejandro/Télam/cf

Sin embargo, a los 89, un polémico penal le daría a Tigre el impulso para el increíble desenlace del final ya que Carlos Luna convirtió, de penal, el 3 a 3. La jugada fue polémica porque no pareció mano de Díaz. Pero como si eso fuese poco, ya en tiempo de descuento, el Matador hizo el definitivo 4 a 3 mediante el tanto de Roberto Mierez, que estaba en posición adelantada al momento de picar rumbo a la definición.

Como sea, San Lorenzo perdió un partido y gran parte de sus opciones de alcanzar a Boca. Para Tigre, una sonrisa largamente esperada después de una larga racha de derrotas pero fundamentalmente por el emocionante final.