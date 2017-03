Conciliación obligatoria en el conflicto entre jugadores y dirigentes de AFA

Esta mañana, el Gobierno confirmó el pago de los 350 millones de pesos que corresponderán a una cuota de lo que se les adeuda a las instituciones, pero Armando Pérez alzó la voz y advirtió que todavía no se depositaron. En tanto, un Sergio Marchi que considera que la suma no alcanza para satisfacer a los futbolistas, ya avisó que sin plata no habrá acción este fin de semana.