Champions League: Barcelona logró una hazaña histórica frente al PSG

Si bien el grito estableció tranquilidad en el dueño de casa, el desarrollo del cotejo mermó en intensidad, y la creación ofensiva del Culé no lograba concretar el último toque con precisión. Tuvo que aparecer Andrés Iniesta, con una genialidad pocas veces vista en una cancha, para generar el 2 a 0 que terminó marcando el francés Kurzawa contra su propia valla. El temor de los galos ya no se podía ocultar y el descanso llegó en el momento justo para aclarar las pésimas ideas que presentó el ex entrenador del Sevilla.