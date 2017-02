El Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, se reunió en Buenos Aires con el Secretario de Frontera Nacional, Luis Green, para detallar el proyecto de ‘Centro de Frontera’ que se implementará en el paso fronterizo San Sebastián, además, mantuvo un encuentro con el área de fronteras del Ministerio del Interior.

Murray explicó que “estamos muy contentos con la reunión y vamos a tener más reuniones con ellos para empezar a avanzar en el proyecto de esta obra tan importante para la provincia” y agregó que “venimos trabajando con varios proyectos, por eso los primeros días de marzo nos vamos a reunir en la provincia para definir la opción más beneficiosa para nuestra frontera”.

“En el Centro de Frontera van a trabajar las fuerzas federales e Interpol en todo lo que es delito complejo, como narcotráfico y trata de personas, por esto estamos muy expectantes a los resultados” detalló.

Torres, “una pérdida importante”

Respecto de la reciente renuncia del Subjefe de la policía provincial, Carlos Alberto Torres, el funcionario expresó que “entristece su renuncia, en cuanto se enteró de lo ocurrido y demostrando su honestidad, avisó que iba a enviar su renuncia resguardando así a la institución”.

“Para nosotros lo del Ex Subjefe de la policía es un ejemplo a seguir, la Gobernadora dijo que con el tema narcotráfico no tiene que haber miramientos con nadie, no importan las consecuencias, y así actuamos” afirmó el Secretario y agregó que “su salida es un golpe importante para la institución pero se respeta la cadena de mando y el Comisario Carlos Debaz asumió la subjefatura y a seguir trabajando como siempre”.

Respecto del número de allanamientos positivos realizados en las últimas semanas Murray expresó que “preocupa la cantidad de droga que se está encontrando, esto no significa que antes no entraba a la provincia, sino que al trabajar en conjunto con otras fuerzas se está avanzando mucho en trabajos de campo y ahora si se encuentra” y agregó que “nuestro objetivo es erradicar el narcotráfico que es un flagelo que vive la sociedad en su conjunto”.

En otro orden de cosas, el Secretario de Seguridad de la provincia habló acerca del proyecto presentado para modificar el régimen jubilatorio de la fuerza policial provincial y explicó que “nosotros creemos que este proyecto es vital para el funcionamiento de la caja jubilatoria, para que no tengan inconvenientes a futuro” y agregó que “el proyecto está trabajado en conjunto con la jefatura policial, por lo que no entendemos la mezquindad de algunos sectores, pero tengo entendido que el personal policial en general está muy conforme con esta reforma”.

(Prensa Gob TdF)