El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, tuvo un rol determinante para que Atlético Tucumán pudiera jugar el partido contra El Nacional, por la Copa Libertadores, pese a los problemas que tuvo el plantel para viajar desde Guayaquil hasta Quito.

“Hoy me van a querer cagar a trompadas. Ellos tenían ganado el partido en el escritorio y les mojamos la oreja y les ganamos. Voy a pedir un helicóptero para ir hoy a la Embajada”, contó Juez en Arriba Argentinos por Canal Trece.

Luis Juez contó detalles desopilantes de la odisea de Atlético en Ecuador: “Cuando terminó el partido me abrazaban a mí, y yo no jugué. La alegría que tenían esos tucumanos fue espectacular”.

“Estuvieron dos horas arriba del avión. Me dijeron que no tenía papeles ni autorización. Por eso logramos que pudieran volar en LAN aunque sea un grupo de jugadores y cuerpo técnico, pero ya tenían la bodega cerrada por eso no tenían camisetas para jugar. Por suerte la gente de la AFA se portó muy bien y prestaron las camisetas del sub 20”, destacó el embajador argentino.

El colectivo de Meteoro

Luego, Juez contó cómo fue el viaje desde el aeropuerto de Quito hasta el estadio Atahualpa: “No saben cómo venía ese micro, parecía Meteoro. Incluso, en el viaje al estadio se rompió el radiador y se paró dos veces. Y una vez en el estadio no arrancó más”.

“Tuve una discusión terrible con el presidente de El Nacional, que es un militar. Ellos querían agarrarse del reglamento y pedir los puntos pero yo les decía ´juguemos al fútbol, es once contra once y el que hace el gol gana´”, agregó.

“Algunos jugadores entraron a jugar con botines más grandes y otros con números más chicos, todos los botines de los chicos del sub 20”.

“El micro iba haciendo willy. Parecíamos Rápido y Furioso 7”, dijo Juez. “A algunos jugadores las camisetas les quedaban como body painting y los botines como escarpines”, bromeó.

“Yo entendí que no podía seguir el manual del correcto diplomático porque para Atlético Tucumán y el pueblo tucumano era un sueño, yo no les podía fallar. Los hinchas cantaron el himno argentino antes del partido y se me puso la piel de gallina, hice puchero como un maricón”, siguió Juez con su relato lleno de anécdotas.

Las frases divertidas de Luis Juez

Con su desfachatez cordobesa, Juez tiró: