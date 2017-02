Carmen de Patagones: Incendieron instalaciones de PROCREAR

Un grupo de sindicalistas de la construcción prendió fuego parte de las instalaciones de las viviendas Procrear en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones y puso en riesgo la totalidad de la obra, en lo que pareció un reclamo laboral que se fue de las manos.

Un conjunto de unas 45 personas llegó por la mañana al predio donde se encuentran unas 200 viviendas en construcción, que forman parte del llamado Programa de Crédito Argentino. Son trabajadores de la construcción que pertenecen al gremio Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), nacido en 2009 como una ruptura de la UOCRA.

Los sindicalistas decidieron bloquear las entradas al predio con neumáticos prendidos fuego y, según se denunció, no dejaron salir del lugar a un pequeño grupo de empleados de la empresa constructora que trabajaba en el sitio.

“Es un peligro lo que están haciendo. Desde el humo, que puede dañar las edificaciones, hasta cosas más graves, como parte de la maquinaria, que funciona a base de combustible, o los pastizales secos que se encuentran en la zona. Después de los incendios que sufrimos en la Patagonia, se llega a prender fuego esto y se pierde todo lo hecho”, aseguró a Infobae Guillermo Ceballos, uno de los apoderados de Oriente Construcciones, la compañía encargada de la obra.

Según informó Ceballos, la obra total de las 200 viviendas está completa en un 90% y parte de las edificaciones que están cerca del fuego, ya se encuentran finalizadas y listas para entregar.

“Además, se presentaron con maderas, puntales y demás. Ahora están reteniendo a tres empleados de la empresa y no los dejan salir. Nosotros hicimos la denuncia a la Ayudantía Fiscal de Carmen de Patagones y en la Delegación de Trabajo. Estamos exigiendo que se restituyan las condiciones normales de trabajo”, reclamó Ceballos.

El seno del conflicto nació en el enfrentamiento latente desde hace años entre el sindicato de SITRAIC y la UOCRA, quienes aportaron entre ambos el 100% de los trabajadores de la obra.

Luego, el reclamo de SITRAIC se basó en un supuesto incumplimiento de la empresa Oriente, debido a la falta de igualdad entre la cantidad de trabajadores utilizados de un sector y del otro.

Infobae intentó comunicarse con Roberto Velázquez, el referente de SITRAIC, quien no atendió el llamado. Aún así, el gremialista expuso los motivos del reclamo en diálogo con el medio Patagones a Diario: “Tenemos una diferencia de 80 obreros más a favor del gremio de la UOCRA, que tiene de 120 a 140 personas en la obra y SITRAIC tiene apenas 40″, indicó.

Y agregó: “Nosotros habíamos tenido un acuerdo del 50% para cada gremio. Es lo que se conversó y se hizo en Obras Públicas, más allá de que la UOCRA de Bahía Blanca no quiso firmar el convenio”.

Sin embargo, desde la empresa constructora refutaron tal reclamo: “Fue una mera conversación en la que se acordó hacer lo posible para presentar una plantilla lo más equitativa que se pudiera. Pero no hubo un contrato firmado ni nada. Ahora, se tendría que estar echando a trabajadores de la UOCRA, lo que provocaría un nuevo conflicto gremial inmenso. Es un camino sin salida”, le aseguró Ceballos a Infobae.

En tanto, los protagonistas de la protesta también reclamaron por la falta de un inspector que controle la cantidad de trabajadores de cada gremios presentes en la obra.

Precisamente, la tensión entre los operarios de ambos gremios es uno de los focos de conflicto nuevos que surgieron a raíz de la protesta. “No puedo prometer que no pase nada entre los obreros de los dos gremios. Si el otro gremio no quiere dialogar, la cosa va a estar tirante”, anticipó Velázquez.

Por su parte, ante el nuevo conflicto, Ceballos reveló: “Tuvimos que darle asueto en el día a todos los obreros de UOCRA. Les tuvimos que pagar el día a todos, pese a que no prestaron sus servicios laborales. Todo para evitar un enfrentamiento”.

Según pudo investigar Infobae, la policía de Carmen de Patagones se hizo presente en el lugar, luego de la denuncia recibida y logró apagar los focos de fuego.