Ushuaia: Depravado fue detenido por manosear a una mujer en la vía pública

En horas de la madrugada de este sábado, un hombre fue detenido en Ushuaia tras manosear a una joven en la vía pública, cuando esta volvía a su domicilio luego de trabajar.

El hecho ocurrió en la intersección de Ascasubi y 12 de octubre, pasadas las 3 de la mañana. El depravado se acercó a la mujer, le tocó los gluteos y la tomó del brazo. Afortunadamente, la joven pudo soltarse y se dio a la fuga, alertando a una patrulla policial que se encontraba a las pocas cuadras, quienes lograron detener al sujeto minutos después.

A través de las redes sociales, la víctima realizó un descargo, en el cual también identificó a su agresor:

“Cuidado esto va para las chicas, cada vez que lo vean a este tipo crucen de vereda, es un manoseador. Se llama E. Si señores, esto me pasó en Ushuaia y ya hice la denuncia en la Comisaría y ahora quiero que todos vean quién es ésta persona.

Volvía a mi casa el 14 de enero después de una extensa jornada laboral (salí a las 2.30 am) y aproximadamente a las 3 am venía caminando por 12 de Octubre y Ascasubi y este tipo me interceptó por atrás y me tomó de los ´glúteos´ y después del brazo. Le pregunté qué es lo que quería (me asusté de su cara porque noté que estaba muy ido) y salí corriendo hasta la esquina de Fique y 12 de Octubre donde justo caminaban 2 policías y les comenté en donde se fue caminando, y lo pudieron agarrar pasando Kuanip y Ascasubi (si, el tipo iba caminando re tranquilo como si no pasó nada, ni siquiera se fue corriendo) y tuve la oportunidad de que lo detengan y yo poder hacer la denuncia correspondiente. Como todos sabemos cómo es el sistema de la justicia es posible que quede en la nada, pero espero que ésta advertencia sirva, no se olviden de la cara de este depravado. Ushuaia ya no es lo misma que antes, que pena me da”