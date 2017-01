Polémica: Carteles que llaman a “linchar hasta matar” a delincuentes

No hay acuerdo. Los vecinos del barrio General Savio de la ciudad de Córdoba están divididos sobre el llamado de un grupo de vecinos anónimos a “linchar hasta su muerte” a quienes sean hallados in fraganti cometiendo algún delito. En la zona aparecieron unos carteles convocando a hacer “justicia por mano propia”, pero desde el Centro Vecinal no tardaron en cuestionar la iniciativa.