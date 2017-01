Son tres jóvenes que viajaron desde La Plata y tienen menos de 30 años. Cargan una heladerita con cervezas heladas para atenuar los 33 grados que pegan fuerte en la playa. Bajan por las históricas escalinatas del Costa Galana y desde ahí observan los más de 20 policías que están parados en todos los ingresos públicos de la playa y que controlan que nadie pise la arena con bebidas alcohólicas. Se la juegan y quieren pasar, pero rebotan: “Chicos, no se puede entrar con alcohol a la playa”, les dicen. Entonces uno de ellos pega la vuelta y pasa por el ingreso del sector privado: nadie lo revisa y logra llegar al mar. Objetivo cumplido. Tuvieron suerte, muchos otros no pudieron zigzaguear el cacheo y se conformaron con algún trago que alguien les convidó. En Mar del Plata los controles ya comenzaron y prometen ser lo más rigurosos posibles.

En La Feliz tomar alcohol en la playa está prohibido. Pero, más allá de lo que dicen las normas, lo que hasta ahora no estaba permitido era el consumo excesivo. Eso es exactamente lo que ocurre en Playa Grande. Por la mañana y hasta pasado el mediodía es un balneario de familias y con un sector privado de lo más caro de la ciudad, pero en las tardes de calor se convierte en un boliche a cielo abierto. Allí hay más latas de cerveza que mates. Más reggaetón que el sonido del mar.

El municipio lo sabe y por eso comenzaron este fin de semana con un control exhaustivo. Los policías afectados al Operativo Sol revisan mochilas, heladeritas y hasta en los termos para que no se consuman bebidas espirituosas en la arena. Pero los chicos igualmente hacen lo imposible para evadir los controles.

Cada grupo de amigos lleva su parlante y su heladerita, claro. Hay fernet, Campari, champán y, por supuesto, cerveza. Mucha cerveza. Por eso desde el viernes la Municipalidad puso en marcha este operativo que se enmarca dentro del programa “Mar del Plata Segura”. Los policías se ubican en los accesos a la playa pública y les piden a los chicos que les muestren qué es lo que llevan dentro de sus bolsos, mochilas y conservadoras. Clarín comprobó que hasta revisan en los termos y los huelen.

Sin embargo, como reza la máxima popular: hecha la ley, hecha la trampa. Más allá de los celosos controles, cerca del mar la mayoría de los jóvenes tiene un vaso con alguna bebida alcohólica en la mano. Se las rebuscan para poder esquivar los cacheos y llegar a la playas con lo que compraron más barato en el súper. Los chicos de La Plata explicaban su estrategia: “Me metí yo solo con la heladera por el balneario privado y nadie me dijo nada. Tuve suerte, porque ahí también controlan que no se meta cualquiera”. En su heladera hay 20 latas de cerveza de medio litro. Son casi seis per cápita para tomarlas antes de que el Sol se esconda detrás de los edificios de Peralta Ramos.

Lo mismo revelan cuatro chicas de Rosario que lograron esconder en un bolsillo oculto de la mochila un fernet de litro: “¡Zafamos! Ahora que estamos adentro ya nadie nos dice nada, pero teníamos miedo de no poder pasarla”. Otros jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires contaron que su maniobra fue entrar por la escollera: “Fue un desafío complicado, porque te podés resbalar y lastimar en las rocas, pero nos salió bien”.

En los tres días que llevan los controles ya se secuestraron más de 200 litros de alcohol, aunque ese no es el objetivo: “Nosotros no confiscamos las bebidas, sólo impedimos ingresar con ellas. Las que sí les sacamos son las que vemos que usan para vender. Es que algunos hacen su negocio”, cuenta Emilio Sacar Grau, subsecretario de Inspección General marplatense. El funcionario explicó que la zona de Playa Grande es donde más problemas existen con el alcohol y que por eso es ahí donde más controles se hacen: “Sabemos que no se puede reducir a cero, pero por lo menos los chicos ya saben y están alertados de que no se puede”, admite. Un grupo de chicas porteñas mandan un mensaje de advertencia al grupo de WhatsApp: “No bajen el escabio porque no se puede pasar. Que nos quede para la noche”.

Fuentes policiales agregaron que lo que sucedió a principio de año en Villa Gesell sirvió de alerta para que no sucediera lo mismo acá: “Nos bajó la orden de que no puede pasarnos lo que ocurrió en Gesell. Por eso nos preocupamos y estamos atentos. Los chicos se pueden desmadrar en cualquier momento y es peligroso”.

El año pasado los controles no existían. De hecho, una nota publicada por este diario relataba cómo los propios oficiales permitían el ingreso de bebidas, siempre y cuando no hubiera disturbios. Ahora la situación es diferente. Sacar Grau agregó que en Punta Mogotes también hay problemas, aunque diferentes: “Ahí el inconveniente es con los paradores que pasan música fuerte y no tienen autorización para armar fiestas o after beach, como le llaman. Todos los días nos llegan alertas de turistas que se quejan por el sonido alto. Es que para eso sí hay balnearios que están autorizados y permitidos”.

La movida en Playa Grande sigue a pesar de todo. Unos rosarinos, con dos parlantes de medio metro de alto, manejan la música con sus celulares. Ya se armó un trencito carioca y otros con un megáfono convocan al baile. Para la noche falta poco y la fiesta recién empieza. Lo controles de alcohol tampoco paran.

