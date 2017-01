Impulsan la interpelación a Dujovne por sus dichos sobre Malvinas

El diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV), y acompañada por Héctor Recalde, Teresa García, Omar Plaíni, Mayra Mendoza, Axel Kicillof, Andrés Larroque, María Emilia Soria, Rodolfo Tailhade y Martín Pérez, presentarán esta semana un pedio de interpelación al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que informe sobre diferentes temas la soberanía de las Islas Malvinas, la pobreza, el reconocimiento de la diversidad, el tipo de cambio marginal e ilegal (dólar blue) y el respeto por el control fiscal de la AFIP.

Los diputados de la oposición argumentan en su citación las responsabilidades que sobrelleva su rol de líder de opinión hasta momentos antes de asumir como Ministro, cuando se desempeñaba como asesor del bloque de Senadores de la UCR, columnista del diario La Nación y conductor de un programa político en la señal televisiva Todo Noticias (TN).

“Lamentables expresiones públicas tales como ´combata el hambre y la pobreza: cómase un pobre´ o considerar que `las Malvinas son argentinas es parte del relato K`, entre otras reflexiones del actual Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y aspectos de la política económica que lleva adelante, son motivo de un pedido de interpelación”, explicaron.

La citación a Dujovne al recinto de la Cámara Baja del Congreso “es para que aclare, amplíe y exponga un pormenorizado y amplio informe sobre distintas temáticas, polémicas por cierto, en las que el actual Ministro hasta hace pocos días expresaba públicamente”, agregaro.

“Es difícil entender y creer que se haya manifestado públicamente con ingenuidad sobre temas tan sensibles como son la pobreza, la soberanía nacional y la igualdad de género siendo una persona pública líder de opinión y asesor de los equipos del oficialismo y analista de un programa periodístico de gran repercusión nacional” sostuvo el diputado Martín Doñate. “Y además, todas las variables sociales y el impacto que están teniendo las medidas económicas nos orientan a pensar que las decisiones del gobierno nacional van en línea con las inaceptables y repudiables expresiones del actual Ministro”.

En los fundamentos del pedido de citación los diputados quieren preguntarle al ministro si su idea para lograr uno de los tres grandes objetivos planteados por el Gobierno Nacional, como es “Pobreza Cero”, es la de extinguir a los pobres, comiéndolos o fagocitándolos tal como lo expresó en su cuenta de twitter el 12 de enero de 2016 en donde indicaba textualmente: “Combata el hambre y la pobreza: Cómase a un pobre”.

“Sería interesante interpelar al ministro para que responda si sus dichos son la expresión de un deseo literal o una metáfora intermediada por una política económica extranjerizante y expulsiva de la población más vulnerable. La idea de un país para pocos que excrete a los sectores de bajos recursos después de practicar una suerte de antropofagia económica”, señaló Doñate.

Los diputados entienden que es necesario que el Ministro aclare en el recinto aspectos de su plan económico y si su afán por la vuelta del FMI en los asuntos económicos de la República Argentina, tanto para tomar préstamos de esa institución como para que revise las cuentas y aconseje sobre los caminos que debe tomar nuestro país, está directamente ligado a su pensamiento expresado en la red social twitter respecto de la soberanía de las Islas Malvinas y su convencimiento de que estas son patrimonio del territorio de la Gran Bretaña. Estas dos ideas fueron expresadas públicamente por el titular de la cartera de hacienda. El 4 de junio de 2012 expresó a través de su perfil en Twitter que: Las Malvinas son Argentinas #ElRelatoK y, en el 23 de mayo de 2013 respondió en otro Tweet al actual vicepresidente del BCRA, Lucas Llach, con este concepto acerca de las islas Malvinas: @lucasllach @gbazzan Supongo que en Falklands no rige la restricción. Sería reconocer que es otro país no?

Por otra parte, en su columna del 29 de noviembre de 2016 en el Diario La Nación manifestó: “Si la sequía de fondos externos se prolongase, si lo quisiera el Gobierno podría recurrir al FMI. Un programa en el que el fondo desembolsara US$ 25.000 millones sería fácilmente obtenible y las condiciones que impondría el organismo serían pasablemente laxas para el Gobierno. De hecho, en su reciente revisión de la economía argentina el FMI consideró que “los modestos objetivos fiscales fijados para 2017 parecen apropiados considerando las restricciones políticas y sociales y la necesidad de estimular la economía”. Todos los gobiernos rechazan la alternativa del fondo hasta el día en que la usan. Pero si el financiamiento se complica, allí estaremos”.

También quieren preguntarle al Ministro Nicolás Dujovne es si él entiende que “la unión de los argentinos”, otro de los ejes planteados por el Presidente de la Nación, será guiado desde la cartera a su cargo por la intolerancia, el descrédito y la burla hacia grupos que pertenecen a las minorías más débiles de nuestra población. Sería importante que le explique a la ciudadanía cuál es su pensamiento en este sentido y qué lo motivó a expresarse tan agresiva y vulgarmente en la red social twitter el 3 de julio de 2012. En ese entonces, y a propósito de la participación televisiva de Diana Sacayán, (activista por la lucha y el reconocimiento e inclusión social del colectivo LGBTI en Argentina que fuera asesinada en octubre de 2015), el actual funcionario nacional expresó que: “hay un trava en 678 que se llama Sacayan. No se me ocurre el chiste, pero es un poco gracioso. Que no nos secuestren los chistes fáciles”

En otro orden de cosas vinculadas a sus expresiones públicas, también tendría que explicar el ministro cual es su pensamiento respecto al apego a las reglas y a la legalidad de las acciones de los ciudadanos ya que, según se desprende también de sus dichos en las redes sociales, ha celebrado con sorna los saltos a controles cambiarios y ha avalado el tipo de cambio marginal e ilegal, comúnmente llamado “Blue”.

Cuando el país atravesaba cierto apuro económico por la falta de divisas en el mercado interno, el actual ministro Dujovne se mofaba de esta situación sosteniendo en un tweet del 30 de abril de 2013: “Cristina es Gargamel. Todos los días se le escapa el blue”. En la misma línea, pero esta vez mientras se disputaba el mundial de futbol en Brasil 2014, festejaba un tweet con la fotografía de una bandera argentina que se burlaba de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Allí twitteó el ministro: “Gracias a @dgrouco acá está la mejor bandera del mundial”; la bandera llevaba una la leyenda que decía: AFIP LTA (por la frase famosa de Diego Maradona “la tenés adentro”).