El comunicado:

El Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas manifiesta su total malestar al haber tomado conocimiento de la publicación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la cual omitió a las Islas Malvinas en el mapa de la República Argentina.

Resulta incomprensible que desde ese espacio del Gobierno Nacional se desconozca e incumpla la Ley 26.651, la cual establece la obligatoriedad de utilización del mapa bicontinental de la República Argentina en todo tipo de publicación.

Este tipo de hechos nos cercena como Nación y como Provincia, lesiona nuestro reclamo soberano sobre Malvinas y enluta nuevamente la memoria de los 649 caídos en el conflicto bélico de 1982.

Desde este espacio defendemos la soberanía de nuestras Islas Malvinas, como parte indisoluble de nuestra Provincia y de nuestra Nación, reclamando que no haya más ‘omisiones involuntarias’, las que no hacen más que sentar precedentes que no pueden ser tomados de otro modo que como renunciamientos por parte del colonialista usurpador.

Las Islas Malvinas es Argentina!