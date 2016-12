La Cámara de Diputados convertiría hoy en ley la reforma de Ganancias

Además, en el proyecto de Diputados se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.